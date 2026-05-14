Newsletters
LIVE TV
Produced by pramodyadav
07:20 | Updated:

NEET UG Paper Leak: कैसे सिकर के एक टीचर ने खोली नीट पेपर लीक की पोल, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

NEET UG Paper Leak: NEET UG Paper Leak: नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका असर इन दिनों पूरे देशभर में देखने को मिल रहा है। और मिले भी क्यों नहीं 22 लाख छात्रों की भविष्य सवालों के घेरे में है। ये दूसरी बार है जब इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। इससे बच्चों का मनोबल ही नहीं टूटा है बल्कि आर्थिक रुप से भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सरकार चुप्पी साधे बैठी है। हैरान करने वाली बात ये है कि, इस पूरे मामले पर आज तीन बाद भी शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आया है।  हालांकि NTA ने पेपर रद्द कर दोबरा एग्जाम कराने की बात कही है। लेकिन NTA ने भी ये नहीं बताया है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ ? कमाल की बात तो ये है कि एक टीचर ने इसकी शिकायत नहीं की होती तो, शायद NTA को इसकी जानकारी भी नहीं होती तो आइए जानते हैं 'मुद्दा समझो' के एपिसोड में इस पेपर लीक का खुलासा कैसे हुआ है ? इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ? और साथ में ये NTA क्या है ?

NEET UG Paper Leak: NEET UG Paper Leak: नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका असर इन दिनों पूरे देशभर में देखने को मिल रहा है। और मिले भी क्यों नहीं 22 लाख छात्रों की भविष्य सवालों के घेरे में है। ये दूसरी बार है जब इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। इससे बच्चों का मनोबल ही नहीं टूटा है

बल्कि आर्थिक रुप से भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सरकार चुप्पी साधे बैठी है। हैरान करने वाली बात ये है कि, इस पूरे मामले पर आज तीन बाद भी शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आया है।  हालांकि NTA ने पेपर रद्द कर दोबरा एग्जाम कराने की बात कही है। लेकिन NTA ने भी ये नहीं बताया है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ ? कमाल की बात तो ये है कि एक टीचर ने इसकी शिकायत नहीं की होती तो, शायद NTA को इसकी जानकारी भी नहीं होती तो आइए जानते हैं ‘मुद्दा समझो’ के एपिसोड में इस पेपर लीक का खुलासा कैसे हुआ है ? इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ? और साथ में ये NTA क्या है ?

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर