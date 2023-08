प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही रुक नहीं रही। गुरुवार को कुल्लू जिले के आनी में सुबह 9:30 बजे ताश के पत्तों की तरह एक-एक करके आठ बहुमंजिला भवन जमींदोज हो गए और चार भवन क्षतिग्रस्त हो गए।

Several houses damaged after massive landslide in several parts of Himachal Pradesh & vacated by District Administration Himachal Pradesh