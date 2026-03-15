Iran-US War: क्या ईरान से युद्ध कर फंस गए हैं ट्रप ? युद्ध से पीछे हटेगा अमेरिका,जानें क्या हैं विकल्प

Iran-US War: 28 फरवरी को जब अमेरिकी प्रशासन ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ नाम से अमेरिका-इजरायल का एक सैन्य अभियान शुरू कर इस अभियान में ईरान के सैन्य नेताओं, मिसाइल ठिकानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों से सुप्रीम लीडर समेत ईरान प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोग मारे गए। इसके बाद ऐसा लगा था कि, अब वहां अमेरिका आसानी से तख्तापलट कर सकता है। लेकिन ऐसा

नहीं हुआ,बल्कि इसके बाद ईरान ने जल्दी से अपनी सैन्य व्यवस्था को फिर से संगठित कर लिया। इसके पीछे था ईरान का ‘मोज़ेक डिफेंस’ सिस्टम इसका मतलब है कि अगर शीर्ष नेताओं को नुकसान हो जाए। इससे अमेरिका-इजरायल की रणनीति को बेहद नुकसान हुआ है तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अब क्या कर सकते हैं ट्रंप ?