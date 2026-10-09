H-1B Visa: Trump का 8 बड़ी कंपनियों पर एक्शन, भारतीय IT कंपनियों पर भी पड़ेगा भारी असर

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने इन कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को रखने के आरोप लगाए हैं. प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है. इस वीडियो में समझिए कि PERM प्रोग्राम क्या है, इसका H-1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड से क्या संबंध है, ट्रंप प्रशासन ने इन कंपनियों पर कार्रवाई क्यों की और इसका

अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ सकता है. क्या इस फैसले से भारतीयों के लिए अमेरिका में स्थायी रूप से बसना मुश्किल हो सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें.