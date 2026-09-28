‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट ने खुलासा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के बीच SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर गहरी असहमति रही है। इसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरे देश में चर्चा है… हालांकिज्ञानेश कुमार की चर्चा पहली बार नहीं हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने

के बाद से ही उनके और उनके पूरे रसूखदार की चर्चा अक्सर होती रहती है.. बता दें कि उनके परिवार में कुल 3 आईएएस हैं और डॉक्टरों की संख्या तो दो दर्जन से भी ज्यादा है.. एक नज़र डालते हैं ज्ञानेश कुमार और उनके उन रिश्तेदारों पर जो देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पदों पर हैं…