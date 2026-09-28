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बड़ी बेटी-DM, 2 दामाद- IAS और छोटी बेटी IRS.. ऐसा है CEC ज्ञानेश कुमार का परिवार!

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक सफर और उनका परिवार इन दिनों चर्चा में है। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके परिवार में कई सदस्य सिविल सेवा और सरकारी सेवा से जुड़े हैं?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट ने खुलासा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के बीच SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर गहरी असहमति रही है। इसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरे देश में चर्चा है… हालांकिज्ञानेश कुमार की चर्चा पहली बार नहीं हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने

के बाद से ही उनके और उनके पूरे रसूखदार की चर्चा अक्सर होती रहती है.. बता दें कि उनके परिवार में कुल 3 आईएएस हैं और डॉक्टरों की संख्या तो दो दर्जन से भी ज्यादा है.. एक नज़र डालते हैं ज्ञानेश कुमार और उनके उन रिश्तेदारों पर जो देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पदों पर हैं…

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