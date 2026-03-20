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Produced by Oohini Mukhopadhyay
03:33 | Updated:

Uttam Nagar Tarun Case Ground Report: Eid के बीच दिल्ली पुलिस- RAF की भारी तैनाती से माहौल तनावपूर्ण

हिंदू पक्ष ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भारी बल तैनात किया, बैरिकेडिंग की और रैफ की मदद ली।

Uttam Nagar Tarun Case: दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दिन एक छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक बच्ची के पानी के गुब्बारे से छींटे पड़ने पर दो पड़ोसी परिवारों (दोनों अलग-अलग समुदायों से) के बीच झगड़ा शुरू हुआ। रात करीब 11 बजे 23 वर्षीय तरुण कुमार (तरुण भुटोलिया) घर लौट रहा था, तभी एक समूह ने लाठियों, डंडों, रॉड्स और पत्थरों से

उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। अगले दिन तरुण की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि तरुण बेकसूर था और विवाद से उसका कोई लेना-देना नहीं था।इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया।

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