पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, वित्त मंत्री ने समझाया

पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

नेतृत्व में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ सरकार खुद उठाएगी, ताकि आम जनता की जेब पर इसका कोई असर न पड़े।