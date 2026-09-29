FBI की Top-10 Wanted List में गोल्डी बराड़, कितने का है इनाम ? क्रिप्टो क्वीन रुजा का भी नाम

Goldy Brar: एफबीआई ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स लिस्ट में शामिल किया है। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ पर लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप से कथित संबंध, आरआईसीओ कॉन्सपिरेसी, रंगदारी और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े गंभीर संघीय आरोप हैं। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने पर एफबीआई ने 10 लाख डॉलर तक के इनाम का ऐलान किया है। गोल्डी बराड़ के साथ

एफबीआई की इस चर्चित लिस्ट में पहले से मौजूद भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल और क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड से जुड़ी आरोपी रुजा इग्नाटोवा यानी क्रिप्टो क्वीन जैसे नाम भी शामिल हैं।