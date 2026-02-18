चीन के रोबोट डॉग को बताया अपना डॉग, अब यूनिवर्सिटी ने क्या कहा

Chinese AI Dog Controversy Live: दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit में प्रदर्शित AI डॉग को लेकर विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो के बाद आरोप लगे कि Galgotias University ने जिस रोबोटिक डॉग को “मेक इन इंडिया” इनोवेशन की तरह पेश किया, वह असल में चीन की कंपनी Unitree Robotics का मॉडल है। विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन

ने सफाई जारी करते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि रोबोटिक डॉग उन्होंने खुद बनाया है। बयान में स्पष्ट किया गया कि यह डिवाइस चीन की ग्लोबल रोबोटिक्स कंपनी से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए खरीदी गई है और छात्रों के लिए लर्निंग टूल के रूप में उपयोग हो रही है।