Agniveer Scheme पर पूर्व नौसेना प्रमुख बोले- ‘दिवाली का तोहफा’, रक्षा विशेषज्ञों ने क्या-क्या कहा?

Agniveer Scheme में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद दो साल और सेवा करने का मौका दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक, पहले चार साल पूरे करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को स्वेच्छा से दो साल की अतिरिक्त सेवा

का अवसर मिलेगा. इस तरह अग्निवीरों को कुल छह साल तक सशस्त्र बलों में सेवा देने और उसके बाद नियमित सैनिक बनने के लिए एक और मौका मिलेगा. हालांकि, नियमित सेवा में चयन उनकी इच्छा और निर्धारित चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.