Marco Rubio Exclusive Interview: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान, कहा- भारत को निशाना नहीं बनाया जा रहा है

अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio का The Indian Express को दिया गया Exclusive Interview. इस खास बातचीत में उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों, Trade Deal, H-1B Visa, Donald Trump की China Policy, Pakistan के साथ अमेरिका के रिश्तों और Elon Musk से जुड़े सवालों पर जवाब दिए. भारत और अमेरिका के बीच Trade Deal को लेकर Marco Rubio ने कहा कि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं. उनके

मुताबिक, समझौते को पूरा होने में महीनों नहीं, बल्कि कुछ हफ्ते लग सकते हैं. उन्होंने कहा कि समझौते पर करीब 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है. H-1B Visa और Immigration Law पर सवाल के जवाब में Rubio ने कहा कि अमेरिका अपनी Immigration System में बदलाव कर रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कदम भारत को निशाना बनाकर नहीं उठाए जा रहे हैं. इस Exclusive Interview में जानिए भारत-अमेरिका संबंधों के सामने कौन-सी चुनौतियां हैं और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग की क्या संभावनाएं हैं.