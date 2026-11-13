Helle Lyng Exclusive Interview: PM Modi से सवाल पूछने वाली पत्रकार का वीजा क्यों रद्द हुआ?

Helle Lyng Exclusive Interview: नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में शामिल होना था. उन्हें मीडिया के भविष्य और प्रेस की आज़ादी पर एक सत्र में वक्ता और पैनलिस्ट के तौर पर बुलाया गया था. लेकिन भारत आने से ठीक पहले उनका वीजा रद्द कर दिया गया. जनसत्ता से खास बातचीत में हेले लिंग ने बताया कि वीजा मिलने के बाद भी उन्हें भारत आने

से कैसे रोक दिया गया. उन्होंने उस फोन कॉल के बारे में भी बताया, जिसने उनकी पूरी यात्रा बदल दी. हेले ने दावा किया कि आयोजकों की कोशिशों के बावजूद फैसला नहीं बदला और उन्हें गृह मंत्रालय से जुड़े आदेश का हवाला सुनने को मिला. इस साल मई में नॉर्वे के ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस की आज़ादी को लेकर सवाल पूछने के बाद हेले चर्चा में आई थीं. अब उनके वीजा रद्द होने के मामले पर कांग्रेस, महुआ मोइत्रा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी प्रतिक्रिया दी है. देखिए हेले लिंग का पूरा खास इंटरव्यू और जानिए उन्होंने जनसत्ता से क्या कहा.