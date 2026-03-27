Excise Duty on Petrol Explained: ईरान इजराइल युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल पर राहत, अब कितना लगेगा टैक्स

Excise Duty on Petrol Explained: पश्चिम एशिया युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 50% बढ़ गई हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर भारी घाटा हो रहा था (पेट्रोल पर ₹24/लीटर और डीजल पर ₹30/लीटर)। सरकार ने 27 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल पर Special Additional Excise Duty (SAED) में ₹10 प्रति लीटर की कटौती कर दी। अब पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी ₹11.9/लीटर और डीजल

पर ₹7.8/लीटर रह गई है। इससे आम नागरिकों को खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी का झटका नहीं लगेगा, हालांकि सरकार को सालाना लगभग ₹1.5-1.6 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान होगा।