Newsletters
LIVE TV
Produced by जनसत्ता न्यूज डेस्क
16:18 | Updated:

Rahul Gandhi बोले Donald Trump खुलेआम कहते हैं वे एक मिनट में Modi का करियर खत्म कर सकते हैं

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है और देश में RSS की नफरत वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस ही मुकाबला कर रही है। इन आरोपों से राजनीतिक विवाद तेज होने की उम्मीद है।

Rahul Gandhi on PM Modi : गुरुग्राम में साधना यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM MODI) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में 3.5 लाख जेफ्री एपस्टीन फाइल्स (epstein files)में मोदी(modi-epstein link) जी का पूरा इतिहास और चरित्र दर्ज है, जिसका इस्तेमाल ट्रंप उन पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सहयोग नहीं, बल्कि जबरदस्ती से

हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “अगर ट्रंप कहेंगे जंप मारो तो मोदी जी जंप मार देंगे”।

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर