Epstein Files Controversy का असर: Bill Gates AI Summit में आए या नहीं? विपक्ष का Modi सरकार पर हमला

भारत में चल रहे AI Impact Summit 2026 (दिल्ली, 16-20 फरवरी) में बिल गेट्स की भागीदारी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गेट्स को “एपस्टीन फाइल्स” में नाम आने और जेफरी एपस्टीन (सेक्स ट्रैफिकिंग के दोषी) से पुराने संबंधों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को AI और टेक में लीडर बनना है तो एथिकल लीडरशिप में

भी आगे रहना होगा—गेट्स को “ग्लोबल विजनरी” बनाकर प्लेटफॉर्म देना गलत है। उन्होंने MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय) को “रैप ऑन द नकल” देने का क्रेडिट लिया और दावा किया कि गेट्स का नाम समिट की “ग्लोबल विजनरीज” लिस्ट से हटा दिया गया है।