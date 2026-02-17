Co-presented by
Epstein Files Controversy का असर: Bill Gates AI Summit में आए या नहीं? विपक्ष का Modi सरकार पर हमला

उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नर से भी अपील की कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म न दें।विपक्षी नेता पवन खेड़ा ने भी गेट्स पर तीखा हमला किया—उनके पुराने बयान (भारत को "लैबोरेटरी" कहना), एपस्टीन से मीटिंग्स (2011 में गरीबों को "रिड ऑफ" करने की बात, 2017 में पैंडेमिक सिमुलेशन डिस्कस), और सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क से कनेक्शन का जिक्र किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू द्वारा गेट्स का स्वागत करने पर तंज कसा।समिट वेबसाइट पर गेट्स का नाम "की अटेंडीज" से गायब दिखा, जिससे अफवाह फैली कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन गेट्स फाउंडेशन के स्पोक्सपर्सन ने साफ कहा कि बिल गेट्स समिट में आएंगे और 19 फरवरी को कीनोट एड्रेस देंगे—सभी रिपोर्ट्स गलत हैं। कुछ सरकारी सोर्सेज ने भी कहा कि वे नहीं आएंगे, लेकिन फाउंडेशन ने इसे खारिज किया।यह विवाद एथिक्स, ग्लोबल इमेज और भारत की AI लीडरशिप की छवि पर सवाल उठा रहा है, खासकर जब समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े नाम हैं। देखिये वीडियो और जानिए इस विवाद के बारे में सब कुछ…

भारत में चल रहे AI Impact Summit 2026 (दिल्ली, 16-20 फरवरी) में बिल गेट्स की भागीदारी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गेट्स को “एपस्टीन फाइल्स” में नाम आने और जेफरी एपस्टीन (सेक्स ट्रैफिकिंग के दोषी) से पुराने संबंधों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को AI और टेक में लीडर बनना है तो एथिकल लीडरशिप में

भी आगे रहना होगा—गेट्स को “ग्लोबल विजनरी” बनाकर प्लेटफॉर्म देना गलत है। उन्होंने MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय) को “रैप ऑन द नकल” देने का क्रेडिट लिया और दावा किया कि गेट्स का नाम समिट की “ग्लोबल विजनरीज” लिस्ट से हटा दिया गया है।

