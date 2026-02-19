Emmanuel Macron का AI Summit 2026 दिल्ली में बड़ा संदेश, बोले AI का भविष्य भारत-फ्रांस बनाएंगे

Macron Ai Summit: फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि AI का भविष्य नवाचार, जिम्मेदारी, तकनीक और मानवता के संयोजन से बनेगा, जिसमें भारत और फ्रांस प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यूरोप को नवाचार का सुरक्षित स्थान बताया, जहां बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा “सभ्यता” का हिस्सा है, न कि सिर्फ नियमन। मैक्रों ने बच्चों-किशोरों की सुरक्षा के लिए “इच्छुकों की

नई गठबंधन” की वकालत की। UAE के साथ निवेश को “बुद्धिमान एकजुटता” बताते हुए उन्होंने कहा कि जुड़ाव से ही आगे बढ़ा जा सकता है। समिट में वैश्विक नेता शामिल हुए, लेकिन कुछ हाई-प्रोफाइल अनुपस्थितियां रहीं।