Election Commission Row: Indian Express की रिपोर्ट के बाद CEC ज्ञानेश कुमार पर आक्रामक हुआ विपक्ष

Election Commission SIR Controversy: चुनाव आयोग के अंदर आखिर क्या चल रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने देश की राजनीति में बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रवैये और मनमाने फैसलों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार अपनी लिखित असहमति जताई है। यह पूरा विवाद स्पेशल

इंटेंसिव रिवीजन, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने और बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के ‘फॉर्म 6’ में किए गए बदलावों से जुड़ा है। रिपोर्ट सामने आते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी , आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।