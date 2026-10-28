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Election Commission Affidavit: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की सफाई पर क्या बोलीं रितिका चोपड़ा?

Produced by khajan pandey
08:25 | Updated:

Election Commission Affidavit: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपने फैसलों और Decision-Making Process को लेकर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है. आयोग का कहना है कि Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े अहम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए. लेकिन The Indian Express की investigative report में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के उन 14 नोट्स का जिक्र था, जिनमें उन्होंने 10 महीनों के दौरान आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे. आखिर चुनाव आयोग के Affidavit में क्या कहा गया और कौन से सवालों के जवाब छोड़ दिए गए? क्या आयोग के सभी सदस्यों को फैसलों की जानकारी दी जा रही थी और उनकी राय ली जा रही थी? The Indian Express की पत्रकार Ritika Chopra से जानिए हलफनामे की अहम बातें, Form 6 से जुड़ा विवाद और चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवालों की पूरी कहानी.

Election Commission Affidavit: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपने फैसलों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है. आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अहम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए. लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के उन 14 नोट्स का जिक्र था, जिनमें उन्होंने 10 महीनों के

दौरान आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे. आखिर चुनाव आयोग के हलफनामे में क्या कहा गया और किन सवालों के जवाब नहीं दिए गए? क्या आयोग के सभी सदस्यों को फैसलों की जानकारी दी जा रही थी और उनकी राय ली जा रही थी? द इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा से जानिए हलफनामे की अहम बातें, फॉर्म 6 से जुड़ा विवाद और चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवालों की पूरी कहानी.

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