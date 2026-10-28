Election Commission Affidavit: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की सफाई पर क्या बोलीं रितिका चोपड़ा?

Election Commission Affidavit: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपने फैसलों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है. आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अहम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए. लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के उन 14 नोट्स का जिक्र था, जिनमें उन्होंने 10 महीनों के

दौरान आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे. आखिर चुनाव आयोग के हलफनामे में क्या कहा गया और किन सवालों के जवाब नहीं दिए गए? क्या आयोग के सभी सदस्यों को फैसलों की जानकारी दी जा रही थी और उनकी राय ली जा रही थी? द इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा से जानिए हलफनामे की अहम बातें, फॉर्म 6 से जुड़ा विवाद और चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवालों की पूरी कहानी.