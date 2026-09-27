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ECI Meeting : विवाद के बीच बड़ा फैसला- ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने की बैठक

Produced by khajan pandey
13:24 | Updated:

SIR को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को अहम बैठक की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल हुए। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर से जुड़े फैसले आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने नोटिस पाने वाले कुछ मतदाताओं के लिए बीएलओ के घर जाकर दस्तावेज लेने और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था को आसान करने की बात कही। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर 2026 की गई है।

SIR को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को अहम बैठक की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल हुए। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर से जुड़े फैसले आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने नोटिस पाने वाले कुछ मतदाताओं के लिए बीएलओ के घर जाकर दस्तावेज लेने और जरूरत पड़ने

पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था को आसान करने की बात कही। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर 2026 की गई है।

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