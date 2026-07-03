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Ground Report: ई-रिक्शा बंद और सवारी गायब… चाइनीज ऐप पर भड़क गए चालक!

Produced by Shubham Garg
21:00 | Updated:

इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने ई-रिक्शा चालकों, बैटरी से जुड़े जानकारों और स्थानीय लोगों से बात की। कई चालकों ने बताया कि अचानक गाड़ी बंद होने से उन्हें आर्थिक नुकसान, यात्रियों की नाराज़गी और सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

BAT-BMS App Explained: क्या सच में एक मोबाइल ऐप से चलते हुए E-Rickshaw को बीच सड़क पर रोका जा सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे BAT-BMS ऐप के वीडियो ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। लेकिन आखिर यह ऐप काम कैसे करता है? क्या इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार भी प्रभावित हो सकती हैं?इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने ई-रिक्शा चालकों, बैटरी से जुड़े जानकारों और

स्थानीय लोगों से बात की। कई चालकों ने बताया कि अचानक गाड़ी बंद होने से उन्हें आर्थिक नुकसान, यात्रियों की नाराज़गी और सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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