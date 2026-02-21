साहिल धनेशरा की मां के आंसू चीख-चीख कर पूछ रहे- आखिर कब बदलेगा सिस्टम? SDR S3 EP 7

Dwarka Hit And Run: द्वारका के साहिल धनेशरा (Sahil Dhaneshra) एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हुए। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो (Sahil Dhaneshra Case) ने उनकी बाइक को टक्कर मारी और साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। साहिल की मां (Sahil Dhaneshra Mother) का रो-रो कर बुरा हाल है, वे न्याय चाहती हैं, आरोपी नाबालिग के खिलाफ एक्शन चाहती हैं। लेकिन इस देश में सड़क हादसे (Road Accidents In

India) भी आम बात हैं और आरोपियों का छूट जाना भी हैरान नहीं करता है। आज के शुद्ध देसी राजनीति एपिसोड में साहिल की मां के आंसुओं का विश्लेषण करते हैं, जरा परखते हैं- क्या एक मां का दर्द इस क्रूर सिस्टम को अब जगा पाएगा, क्या अब सड़क हादसों पर रोक लग पाएगी?