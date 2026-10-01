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Dubai-Tel Aviv Plane Hijack : भारतीय पायलट पर चाकू से हमला, कैसे बची 174 लोगों की जान?

Produced by Pramod Yadav
07:20 | Updated:

Flydubai Flight News: Dubai से Tel Aviv जा रही Flydubai Flight FZ1073 में हवा में बड़ा हादसा होते-होते बचा. फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर दोनों पायलटों के बीच हिंसक घटना हुई, जिसमें भारतीय कैप्टन Smit Machchhar घायल हो गए. फ्लाइट ने emergency landing के लिए Saudi Arabia के Tabuk का रुख किया, जहां विमान सुरक्षित उतरा और सभी 174 यात्री सुरक्षित रहे. इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के मुताबिक, Smit Machchhar पर चाकू से हमला (amit machchhar attack) किया गया और उन्होंने घायल होने के बावजूद cockpit का दरवाजा खोलने में मदद की, जिसके बाद यात्रियों और crew ने कथित हमलावर को काबू किया. हालांकि, घटना की पूरी वजह और co-pilot की मंशा की जांच जारी है. Al Jazeera कौन हैं Captain Smit Machchhar? उनका aviation career कैसा रहा है और इस पूरी घटना में उनकी क्या भूमिका रही? देखिए पूरी रिपोर्ट.

Flydubai Flight News: Dubai से Tel Aviv जा रही Flydubai Flight FZ1073 में हवा में बड़ा हादसा होते-होते बचा. फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर दोनों पायलटों के बीच हिंसक घटना हुई, जिसमें भारतीय कैप्टन Smit Machchhar घायल हो गए. फ्लाइट ने emergency landing के लिए Saudi Arabia के Tabuk का रुख किया, जहां विमान सुरक्षित उतरा और सभी 174 यात्री सुरक्षित रहे. इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के मुताबिक, Smit Machchhar

पर चाकू से हमला किया गया और उन्होंने घायल होने के बावजूद cockpit का दरवाजा खोलने में मदद की, जिसके बाद यात्रियों और crew ने कथित हमलावर को काबू किया. हालांकि, घटना की पूरी वजह और co-pilot की मंशा की जांच जारी है.

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