Dubai-Tel Aviv Plane Hijack : भारतीय पायलट पर चाकू से हमला, कैसे बची 174 लोगों की जान?

Flydubai Flight News: Dubai से Tel Aviv जा रही Flydubai Flight FZ1073 में हवा में बड़ा हादसा होते-होते बचा. फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर दोनों पायलटों के बीच हिंसक घटना हुई, जिसमें भारतीय कैप्टन Smit Machchhar घायल हो गए. फ्लाइट ने emergency landing के लिए Saudi Arabia के Tabuk का रुख किया, जहां विमान सुरक्षित उतरा और सभी 174 यात्री सुरक्षित रहे. इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के मुताबिक, Smit Machchhar

पर चाकू से हमला किया गया और उन्होंने घायल होने के बावजूद cockpit का दरवाजा खोलने में मदद की, जिसके बाद यात्रियों और crew ने कथित हमलावर को काबू किया. हालांकि, घटना की पूरी वजह और co-pilot की मंशा की जांच जारी है.