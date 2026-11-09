अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि उनकी अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की नीति शायद जरूरत से ज्यादा सख्त थी. लेकिन इसी बीच उन्होंने स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. मिलर को ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है. एक तरफ ट्रंप आव्रजन नीति में नरमी के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलर की वापसी

कई सवाल खड़े कर रही है. भारत के लिए ये नियुक्ति क्यों अहम है? भारत-अमेरिका व्यापार समझौते, रूस से तेल खरीद, एच-1बी वीजा और भारतीय पेशेवरों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ट्रंप सच में अपनी आव्रजन नीति बदलने जा रहे हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? इस वीडियो में जानिए स्टीफन मिलर की नियुक्ति के पीछे की कहानी और भारत के लिए इसके मायने.