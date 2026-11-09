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डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न या बड़ा दांव? स्टीफन मिलर की वापसी से भारत पर क्या होगा असर?

Produced by abhay singh
08:30 | Updated:

Donald Trump Policy : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि उनकी Deportation Policy यानी अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की नीति शायद जरूरत से ज्यादा सख्त थी. लेकिन इसी बीच ट्रंप ने स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. मिलर को ट्रंप की सख्त Immigration Policy का प्रमुख आर्किटेक्ट माना जाता है. एक तरफ ट्रंप इमिग्रेशन नीति में नरमी के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलर की वापसी कई सवाल खड़े कर रही है. भारत के लिए ये नियुक्ति क्यों अहम है? India-US Trade Deal, रूस से तेल खरीद, H-1B Visa और भारतीय पेशेवरों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ट्रंप सच में अपनी इमिग्रेशन नीति बदलने जा रहे हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? इस वीडियो में जानिए स्टीफन मिलर की नियुक्ति के पीछे की कहानी और भारत के लिए इसके मायने. चुनाव • ट्रंप के बारे में खबरें ट्रंप के बारे में खबरें Stephen Miller • ट्रंप के बारे में खबरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि उनकी अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की नीति शायद जरूरत से ज्यादा सख्त थी. लेकिन इसी बीच उन्होंने स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. मिलर को ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है. एक तरफ ट्रंप आव्रजन नीति में नरमी के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिलर की वापसी

कई सवाल खड़े कर रही है. भारत के लिए ये नियुक्ति क्यों अहम है? भारत-अमेरिका व्यापार समझौते, रूस से तेल खरीद, एच-1बी वीजा और भारतीय पेशेवरों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ट्रंप सच में अपनी आव्रजन नीति बदलने जा रहे हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? इस वीडियो में जानिए स्टीफन मिलर की नियुक्ति के पीछे की कहानी और भारत के लिए इसके मायने.

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