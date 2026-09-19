Donald Trump on Greenland Deal: अमेरिका ने क्या समझौता किया, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का कंट्रोल ?

Greenland Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच ऐसा सुरक्षा समझौता हुआ है, जिससे अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों पर स्थायी भूमिका मिलेगी। ट्रंप ने इसे ‘इनफिनिट लाइफ’ समझौता बताया है और ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की बात कही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने

साफ किया है कि प्रस्तावित समझौता ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता और ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है। समझौते पर अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और इसके बाद इसे लागू करने के लिए जरूरी संसदीय प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।