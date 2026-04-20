Iran-US War: डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने किया ईरानी जहाज पर कब्जा, जल्द हो सकता है पलटवार

Iran-US War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पहले खबर यह थी कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री ने एक ईरानी झंडे वाले कंटेनर शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिसने

होर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश की थी। अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि, ईरान, इस हरकत के बाद अमेरिका पर हमला कर सकता है।