Donald Trump ने भारत को बताया ‘नरक’, MEA ने साधी चुप्पी तो, ईरान दिया करारा जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं…ट्रंप अक्सर भारत को लेकर कंफ्यूज नजर आते हैं…एक तरफ भारत की तारीफ करते हैं… तो दूसरी तरफ अपने बयानों से नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं…हाल ही में ट्रम्प ने भारत को “महान देश” बताया और कहा कि… उनका शीर्ष स्तर पर एक “बहुत अच्छा दोस्त” है… उनके

इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा है…लेकिन इस बयान से कुछ ही घंटों पहले ट्रम्प ने माइकल सैवेज के पॉडकास्ट की एक क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की थी… जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों के लिए… अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था… इस क्लिप में प्रवासियों को लेकर विवादित दावे किए गए और ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’ पर भी सवाल उठाए गए थे…इस क्लिप में माइकल सैवेज ने कहा है कि…’यहां यानी अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है…और फिर वो चीन, भारत या दुनिया के किसी नर्क से अपना पूरा परिवार ले आते हैं’…