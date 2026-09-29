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Divya Mittal : IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में क्यों आएंगी दिव्या मित्तल? सुनिए पूरा बयान

Produced by khajan pandey
11:58 | Updated:

Divya Mittal News : 2013 बैच की आईएएस अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में आने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और वो किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि अकेले आगे बढ़ेंगी। अपने वीडियो में दिव्या मित्तल ने सरकारी व्यवस्था, अधिकारियों की जवाबदेही, स्कूल, सड़क-पुल, सरकारी जमीन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बात की। आखिर आईएएस छोड़कर राजनीति में आने के पीछे उनकी क्या वजह है और उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव से क्या कहा, सुनिए उनका पूरा बयान।

Divya Mittal News : 2013 बैच की आईएएस अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में आने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और वो किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि अकेले आगे बढ़ेंगी। अपने वीडियो में दिव्या मित्तल ने सरकारी व्यवस्था, अधिकारियों की जवाबदेही, स्कूल, सड़क-पुल, सरकारी जमीन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी

बात की। आखिर आईएएस छोड़कर राजनीति में आने के पीछे उनकी क्या वजह है और उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव से क्या कहा, सुनिए उनका पूरा बयान।

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