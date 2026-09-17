Disha Salian Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियन ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और पूर्व महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख को ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में सार्वजनिक माफी और कथित रूप से मानहानिकारक बयानों को वापस लेने की मांग भी की गई है। सतीश सालियन का आरोप है कि उनकी बेटी

की मौत की जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं, आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान को जानने या उनसे मिलने से इनकार किया है और मामले में अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में मौत हुई थी, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत छह दिन बाद हुई थी। मामले में सीबीआई की जांच जारी है और हालिया घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और कानूनी बहस फिर तेज हो गई है।