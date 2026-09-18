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Disha Salian Case: आदित्य ठाकरे बोले- ‘मैं उसे नहीं जानता’ | दिशा के पिता और वकील ने किया पलटवार

Produced by khajan pandey
12:54 | Updated:

Disha Salian Case : Disha Salian Case में Aaditya Thackeray के एक बयान के बाद मामला फिर सुर्खियों में है। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने X पर दावा किया कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले और न ही उन्हें जानते थे। उन्होंने दिशा सालियान की मौत से अपना नाम जोड़े जाने को राजनीतिक और व्यक्तिगत वजहों से चलाया जा रहा चरित्र हनन बताया और कहा कि इस मामले की दोबारा जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद दिशा सालियान के पिता Satish Salian ने कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्टों के मुताबिक, सतीश सालियान ने Aaditya Thackeray और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh को ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। वह कुछ समय के लिए अभिनेता Sushant Singh Rajput की मैनेजर रही थीं। अब Bombay High Court के निर्देश के बाद CBI ने मामले में नई FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक FIR में कई लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें Aaditya Thackeray का नाम भी बताया गया है। हालांकि किसी व्यक्ति का FIR में नाम होना अपने-आप में अपराध सिद्ध नहीं करता। दिशा सालियान के पिता और उनके वकील Nilesh Ojha ने आदित्य ठाकरे के दावों पर सवाल उठाए हैं और जांच एजेंसियों के सामने अपने पक्ष और कथित सबूतों की बात कही है।

Disha Salian Case में आदित्य ठाकरे के बयान के बाद मामला फिर सुर्खियों में है। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर दावा किया कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले और न ही उन्हें जानते थे। उन्होंने दिशा सालियान की मौत से अपना नाम जोड़े जाने को राजनीतिक और व्यक्तिगत वजहों से चलाया जा रहा चरित्र हनन बताया और कहा कि इस मामले की दोबारा जांच निष्पक्ष

तरीके से होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्टों के मुताबिक, सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। वह कुछ समय के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थीं।

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