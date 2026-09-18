Disha Salian Case: आदित्य ठाकरे बोले- ‘मैं उसे नहीं जानता’ | दिशा के पिता और वकील ने किया पलटवार

Disha Salian Case में आदित्य ठाकरे के बयान के बाद मामला फिर सुर्खियों में है। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर दावा किया कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले और न ही उन्हें जानते थे। उन्होंने दिशा सालियान की मौत से अपना नाम जोड़े जाने को राजनीतिक और व्यक्तिगत वजहों से चलाया जा रहा चरित्र हनन बताया और कहा कि इस मामले की दोबारा जांच निष्पक्ष

तरीके से होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्टों के मुताबिक, सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। वह कुछ समय के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थीं।