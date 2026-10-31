Diljit Dosanjh Delhi Concert: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का जलवा एक बार फिर देखने को मिला. 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनके Aura Tour का पहला कॉन्सर्ट आयोजित हुआ. दिलजीत की एक झलक पाने और उनके गानों पर झूमने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. इस शो का क्रेज सिर्फ दिल्ली या भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कनाडा के टोरंटो से भी

फैंस खास तौर पर दिलजीत का लाइव परफॉर्मेंस देखने पहुंचे. दिलजीत ने अपने सुपरहिट पंजाबी गानों से स्टेडियम में ऐसा माहौल बनाया कि फैंस झूम उठे. ‘पंजाबी आ गए ओए’ की गूंज से लेकर शानदार लाइट्स, म्यूजिक और फैंस के उत्साह तक, दिल्ली का यह कॉन्सर्ट कई यादगार पलों का गवाह बना. बारिश और एंट्री में हुई देरी के बावजूद दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ.