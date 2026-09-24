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इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई?

Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो-जजों की बेंच ने इस सवाल पर अलग-अलग राय दी कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, दोनों जज इस बात पर सहमत हुए कि मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष रखा जाए, ताकि उचित संख्या वाली बड़ी बेंच पर फैसला हो सके।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम घटनाक्रम सामने आया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो-जजों की बेंच ने इस सवाल पर अलग-अलग राय दी कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, दोनों जज इस बात पर सहमत हुए कि मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) के

समक्ष रखा जाए, ताकि उचित संख्या वाली बड़ी बेंच पर फैसला हो सके।इस विवाद की जड़ 2023 के Anoop Baranwal v. Union of India फैसले में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर CEC और ECs की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI वाली समिति का प्रावधान किया था। इसके बाद संसद द्वारा बनाए गए 2023 के कानून में CJI की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को चयन समिति में शामिल किया गया।

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