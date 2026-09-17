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BRICS के बाद शी जिनपिंग की बिगड़ी तबीयत? MEA ने किया दावे का फैक्ट चेक

Produced by Shubham Garg
05:00 | Updated:

मामला बढ़ने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की Fact Check Unit ने 17 सितंबर को इन दावों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने BRICS Summit के बाद कई नेताओं के बीमार पड़ने से जुड़े दावों को फर्जी और भ्रामक बताया और लोगों को ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट से सावधान रहने की सलाह दी।

BRICS शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई चौंकाने वाले दावे तेजी से वायरल हुए। दावा किया गया कि भारत में आयोजित BRICS Summit में शामिल होने के बाद कई देशों के नेताओं की तबीयत बिगड़ गई। सबसे ज्यादा चर्चा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर हुई। सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि वह BRICS Summit के दौरान बेहोश हो गए और बाद में

बीजिंग के 301 अस्पताल में भर्ती कराए गए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को लेकर भी इसी तरह के दावे सामने आए। मामला बढ़ने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की Fact Check Unit ने 17 सितंबर को इन दावों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने BRICS Summit के बाद कई नेताओं के बीमार पड़ने से जुड़े दावों को फर्जी और भ्रामक बताया और लोगों को ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट से सावधान रहने की सलाह दी।

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