Ali Khamenei Funeral: क्या पिता खामेनेई के जनाजे में मोसाद के डर से शामिल नहीं हुए मुजतबा ?

Ali Khamenei Funeral: तेहरान में लाखों लोग ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई को आख़िरी विदाई देने पहुंचे… देश के राष्ट्रपति, सेना के शीर्ष कमांडर और धार्मिक नेता मौजूद थे… उनके ताबूत के पास उनके तीन बेटे खड़े थे… लेकिन जिस शख्स को ईरान का नया सर्वोच्च नेता माना जा रहा है… मोजतबा ख़ामेनेई, वह कहीं दिखाई नहीं दिए…अब सवाल सिर्फ़ इतना नहीं है कि वह अंतिम संस्कार में

क्यों नहीं पहुंचे… सवाल यह है कि क्या ईरान का नया सर्वोच्च नेता इतना असुरक्षित है कि… वह सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आ सकता? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? यही रहस्य अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है…मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मोजतबा ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल न होने की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा चिंताएं हो सकती हैं… कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि… फरवरी में हुए हमलों के दौरान वह घायल भी हुए थे… हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है…इस वीडियो में समझेंगे कि मोजतबा ख़ामेनेई कौन हैं… वह सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दिख रहे हैं… और उनके सामने ईरान की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं ?