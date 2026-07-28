Dharmendra Pradhan Resigns: पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है…जब मोदी के कैबिनेट से किसी मंत्री ने दबाव में इस्तीफा दिया हो… शायद यही वजह है कि…इस्तीफे के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो… बीजेपी सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया…बीजेपी ने हर वो कोशिश की थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में बने रहें…लेकिन ऐसा नहीं हो सका… अब जो बातें सामने आई हैं… या यूं कहे सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत के बातें खुली है… उनसे तो यही जान पड़ता है… जी हां… इंडियन एक्सप्रेस में छपी लीज मैथ्यू की रिपोर्ट की मुताबिक सरकार ने… सीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा था कि… धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाकर कोई और मंत्री पद दे दिया जाए… जिससे की वो मोदी कैबिनेट में बने रहें… लेकिन… CJP ने इस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया था…तो आइए जानते हैं… मुद्दा समझो के इस एपिसोड में सरकार और CJP के बीच क्या-क्या बात हुई थी ? और इस दौरान क्या-क्या हुआ था ?
Dharmendra Pradhan Resigns: CJP को जेपी नड्डा ने दिया था, मंत्रालय बदलने का ऑफर, फिर क्या हुआ ?
Dharmendra Pradhan Resigns: पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है…जब मोदी के कैबिनेट (modi cabinet) से किसी मंत्री ने दबाव में इस्तीफा दिया हो… शायद यही वजह है कि…इस्तीफे के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान (dharmendra pradhan) संसद पहुंचे तो… बीजेपी सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया…बीजेपी (bjp) ने हर वो कोशिश की थी जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में बने रहें…लेकिन ऐसा नहीं हो सका… अब जो बातें सामने आई हैं… या यूं कहे सरकार और सीजेपी (cjp) के बीच बातचीत के बातें खुली है… उनसे तो यही जान पड़ता है… जी हां… इंडियन एक्सप्रेस में छपी लीज मैथ्यू की रिपोर्ट की मुताबिक सरकार ने… सीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा था कि… धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाकर कोई और मंत्री पद दे दिया जाए… जिससे की वो मोदी कैबिनेट में बने रहें… लेकिन… CJP ने इस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया था…तो आइए जानते हैं… मुद्दा समझो के इस एपिसोड में सरकार और CJP के बीच क्या-क्या बात हुई थी ? और इस दौरान क्या-क्या हुआ था ?
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