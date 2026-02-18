Co-presented by
फडणवीस सरकार ने हटाया मुस्लिमों को आरक्षण, भाजपा पर भड़की कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़ा पुराना फैसला रद्द कर दिया है। अब कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस आरक्षण के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

Maharashtra Muslim Reservation: रमजान की शुरुआत के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़ा पुराना फैसला रद्द कर दिया है। अब कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस आरक्षण के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं ने

आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण के लाभ से वंचित किया है। वहीं, Imtiaz Jaleel ने भी इस फैसले पर सरकार को घेरा है।

