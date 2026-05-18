UP Cabinet : UP में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा संम्पन्न,जानें किसे क्या मिला?

UP Cabinet : उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद… अब नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है… मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में शामिल नए चेहरों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है… इस फेरबदल को आगामी चुनावों और संगठनात्मक संतुलन के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है…कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म,

लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME विभाग की जिम्मेदारी दी गई है…तो वहीं मनोज पांण्डेय को खाद्य, रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है… दोनों नेताओं को सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है…