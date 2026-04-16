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05:20 | Updated:

Delimitation 2026: परिसिमन को लेकर साउथ के राज्य में क्यों है गुस्सा? जानें पूरा मामला | एमके स्टालिन

Delimitation 2026: 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है… इसमें महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। साथ ही, जनगणना के बाद प्रस्तावित परिसीमन और लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बीच खबर है कि लोकसभा में मोदी सरकार एक “शेड्यूल” लेकर आ सकती है। शेड्यूल का मतलब होता है कि, किसी अतिरिक्त प्रावधान के तहत विधेयक से जुड़ी विस्तृत जानकारी देना। असल में, लोकसभा में केंद्र सरकार तीन बिल पेश करने जा रही है। जिनमें महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर काफी कुछ बताया जाएगा। 

Delimitation 2026: 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है… इसमें महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। साथ ही, जनगणना के बाद प्रस्तावित परिसीमन और लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बीच खबर है कि लोकसभा में मोदी सरकार एक “शेड्यूल” लेकर आ सकती है। शेड्यूल का मतलब होता है कि, किसी अतिरिक्त प्रावधान के तहत विधेयक से जुड़ी विस्तृत जानकारी

देना। असल में, लोकसभा में केंद्र सरकार तीन बिल पेश करने जा रही है। जिनमें महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर काफी कुछ बताया जाएगा।

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