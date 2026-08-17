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सड़कों पर पानी और घंटों जाम, दिल्ली के बुराड़ी का बुरा हाल!

Produced by Shubham Garg
20:00 | Updated:

जनसत्ता से बातचीत में स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की।

Delhi Burari Protest: देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में खराब सड़कों और बड़े-बड़े गड्ढों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुराड़ी की मुख्य सड़क पिछले कई सालों से बदहाल है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी के साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। 16 अगस्त को स्थानीय लोगों और महिलाओं ने सड़कों की बदहाली और गड्ढों के

खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने AAP विधायक संजीव झा और BJP सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और चक्का जाम किया। जनसत्ता से बातचीत में स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की।

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