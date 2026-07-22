प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा किया गया। वहीं, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पुलिस ने हिरासत से छोड़ दिया है।राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

कांग्रेस ने गृह मंत्री से संसद में बयान और चर्चा की मांग की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई कांग्रेस सांसदों और नेताओं को हिरासत में लिया था।