Supreme Court of India ने देश में Uniform Civil Code (UCC) को लेकर अहम टिप्पणी की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका से इस मुद्दे पर कदम उठाने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस R. Mahadevan की बेंच ने कहा कि अलग-अलग पर्सनल लॉ की

वजह से कई तरह की जटिलताएं पैदा होती हैं और इनसे बचने के लिए विधायिका को ठोस कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देश में यूसीसी को लेकर बहस फिर तेज हो सकती है।