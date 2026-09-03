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Delhi Bus Case: 2012 से 2026, नहीं बदले हालात, बस में चीखती रही बिटिया, होती रही दरिंदगी

Produced by sunil kumar
16:56 | Updated:

साल 2012 में हुए रेप मामले के बाद सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव और सख्त इंतजामों की बात हुई थी. लेकिन 14 साल बाद, 2026 में क्या हालात सच में बदले हैं?

नोएडा से दिल्ली तक करीब 47 किलोमीटर के सफर में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप ने दिल्ली-NCR में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साल 2012 में हुए रेप मामले के बाद सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव और सख्त इंतजामों की बात हुई थी. लेकिन 14 साल बाद, 2026 में क्या हालात सच

में बदले हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जनसत्ता की टीम ने नोएडा से दिल्ली तक बस में सफर किया. रास्ते में महिलाओं से बात की, उनकी चिंताओं को समझा और जानने की कोशिश की कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित मानती हैं. बसों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सफर के दौरान निगरानी कितनी है? किसी आपात स्थिति में महिलाओं को कितनी जल्दी मदद मिल सकती है? और क्या 2012 के बाद भी कुछ सवाल जस के तस हैं?

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