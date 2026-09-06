Delhi Building Collapse News: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी यानी पेइंग गेस्ट हॉस्टल चल रहा था, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इमारत गिरते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर धूल का गुबार और

चीख-पुकार के बीच दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एमसीडी, डीडीएमए, कैट्स एंबुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंचीं और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।