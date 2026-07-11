Datia By-Election: नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? | दतिया में बवाल, बीजेपी संकट और कौन हैं आशुतोष तिवारी?

मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में बीजेपी का फैसला भारी पड़ता दिख रहा है। 6 बार के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही दतिया में जबरदस्त बवाल मच गया। हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) पर चक्का जाम कर दिया, पुलिस पर पथराव हुआ और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच बीजेपी के दतिया जिलाध्यक्ष समेत कई

पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि वाले आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। आखिर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे सर्वे रिपोर्ट थी? क्या पार्टी राज्य में नया पावर सेंटर बनने से रोकना चाहती थी? और आखिर कौन हैं आशुतोष तिवारी? इस वीडियो में जानिए दतिया उपचुनाव से जुड़े पूरे विवाद, राजनीतिक रणनीति और अंदर की पूरी कहानी।