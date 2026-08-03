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Datia By Election Result: नरोत्तम मिश्रा फैक्टर ने डुबोई भाजपा की लुटिया, कांग्रेस की जीत के पीछे क्या है वजह?

Produced by Shubham Garg
09:43 | Updated:

दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव भले ही मध्य प्रदेश सरकार की किस्मत तय नहीं करता, लेकिन इसके नतीजों ने भाजपा के नए प्रदेश नेतृत्व को हिला कर रख दिया है। कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर भाजपा को शिकस्त दी है, और वो भी तब जब कांग्रेस इस सीट पर अंदरूनी कलह से जूझ रही थी। तो आखिर वो कौन से कारण रहे जिनकी वजह से भाजपा जैसी मजबूत मानी जाने वाली पार्टी दतिया में हार गई?

Datia By Election Result: दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर भाजपा को हराकर सभी को चौंका दिया। लेकिन आखिर भाजपा जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी दतिया में क्यों हार गई? क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलना सबसे बड़ा कारण बना? क्या भाजपा के भीतर की नाराजगी चुनावी नतीजों में बदल गई? कांग्रेस

की अंदरूनी कलह के बावजूद उसे जीत कैसे मिली? और क्या किसानों, बेरोजगारी, खाद संकट और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव की दिशा बदल दी?

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