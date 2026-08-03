Datia By Election Result: दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर भाजपा को हराकर सभी को चौंका दिया। लेकिन आखिर भाजपा जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी दतिया में क्यों हार गई? क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलना सबसे बड़ा कारण बना? क्या भाजपा के भीतर की नाराजगी चुनावी नतीजों में बदल गई? कांग्रेस

की अंदरूनी कलह के बावजूद उसे जीत कैसे मिली? और क्या किसानों, बेरोजगारी, खाद संकट और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव की दिशा बदल दी?