दास्तान के इस विशेष एपिसोड में जानिए 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। पटना की सड़कों से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया और जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में “संपूर्ण क्रांति” का रूप ले लिया। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा घेराव, पुलिस फायरिंग में छात्रों

की मौत, गांधी मैदान में जेपी का ऐतिहासिक भाषण, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इमरजेंसी और फिर 1977 में कांग्रेस की हार हुई। इन सभी घटनाओं की कड़ी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी।