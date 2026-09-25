Iraq history: जिस इराक को आज हम युद्ध, तबाही और राजनीतिक अस्थिरता से जोड़कर देखते हैं, वही जमीन कभी दुनिया की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली सभ्यताओं का केंद्र थी। यहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता फली-फूली, सुमेरियन शहर बसे, क्यूनिफॉर्म लिपि विकसित हुई और हम्मुराबी ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कानून संहिताओं में से एक तैयार की।इस वीडियो में जानिए इराक की हजारों साल पुरानी पूरी कहानी… सुमेरियन सभ्यता से लेकर

अक्काद, बेबीलोन, हम्मुराबी, नबूकदनेस्सर, फारसी साम्राज्य, सिकंदर महान और फिर इस्लामी दौर में बगदाद के उदय तक।हम यह भी समझेंगे कि अब्बासी दौर में बगदाद कैसे ज्ञान और विज्ञान का बड़ा केंद्र बना, 1258 में मंगोलों के हमले ने इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया और बाद में ओटोमन शासन, ब्रिटिश नियंत्रण, सद्दाम हुसैन, ईरान-इराक युद्ध, खाड़ी युद्ध और 2003 के युद्धों ने आधुनिक इराक को किस तरह प्रभावित किया।