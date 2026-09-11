illuminati Exposed: क्या इल्युमिनाटी सच में दुनिया को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करता है? या फिर यह सिर्फ 18वीं सदी में बने एक छोटे से गुप्त संगठन की कहानी है, जो समय के साथ एक बड़ी साजिश के मिथक में बदल गया?इस वीडियो में जानिए इल्युमिनाटी की पूरी कहानी… साल 1776 में एडम वाइसहाप्ट द्वारा इसकी स्थापना से लेकर इसके गुप्त नियमों, सदस्यता के 13 स्तरों, फ्रीमेसन्स में कथित

घुसपैठ और बवेरिया में संगठन पर लगे प्रतिबंध तक।साथ ही जानेंगे कि इल्युमिनाटी का नाम फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैकोबिंस, जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से कैसे जोड़ा गया और आखिर क्यों 21वीं सदी में भी इल्युमिनाटी को लेकर तरह-तरह की साजिशों पर विश्वास किया जाता है।