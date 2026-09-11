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Dastan: क्या है इल्युमिनाटी, दुनिया को करते हैं कंट्रोल?

Produced by Shubham Garg
17:00 | Updated:

1 मई 1776 की एक अंधेरी रात। इंगोल्स्टाड के पास एक घने जंगल में वाइसहाप्ट अपने चार शिष्यों के साथ इकट्ठा हुए। टॉर्च की रोशनी में इन पांच लोगों ने कसम खाई कि वो अपने संगठन को पूरी तरह गुप्त रखेंगे और अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने अपने लिए गुप्त नाम रखे और अपने संगठन को एक नाम दिया…. इल्युमिनाटी… लैटिन भाषा से निकला ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो खुद को बाकियों से ज़्यादा ज्ञानी मानते थे।

illuminati Exposed: क्या इल्युमिनाटी सच में दुनिया को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करता है? या फिर यह सिर्फ 18वीं सदी में बने एक छोटे से गुप्त संगठन की कहानी है, जो समय के साथ एक बड़ी साजिश के मिथक में बदल गया?इस वीडियो में जानिए इल्युमिनाटी की पूरी कहानी… साल 1776 में एडम वाइसहाप्ट द्वारा इसकी स्थापना से लेकर इसके गुप्त नियमों, सदस्यता के 13 स्तरों, फ्रीमेसन्स में कथित

घुसपैठ और बवेरिया में संगठन पर लगे प्रतिबंध तक।साथ ही जानेंगे कि इल्युमिनाटी का नाम फ्रेंच रिवोल्यूशन, जैकोबिंस, जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से कैसे जोड़ा गया और आखिर क्यों 21वीं सदी में भी इल्युमिनाटी को लेकर तरह-तरह की साजिशों पर विश्वास किया जाता है।

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