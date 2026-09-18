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Dastan: फिलिस्तिन में यहूदियों के बसने की पूरी कहानी!

Produced by Shubham Garg
17:00 | Updated:

यह कहानी शुरू होती है सदियों पुराने यहूदी-विरोध से, जिन्होंने यहूदियों के भीतर यह भावना पैदा कर दी कि बिना अपने देश के वे कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। जिसने फिलिस्तीन की उस ज़मीन को निशाना बनाया, जो कभी बाइबिल में यहूदियों का घर बताई गई थी। धीरे-धीरे यहूदी प्रवासी वहां बसने लगे, ज़मीनें खरीदने लगे और इसी के साथ शुरू हुआ स्थानीय अरब आबादी के साथ टकराव का वो सिलसिला, जो आज तक नहीं थमा।

How Israel was Created: इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद की जड़ें आखिर कहां से शुरू हुईं? यहूदी फिलिस्तीन में कैसे पहुंचे, ज़ायोनिज़्म का उदय कैसे हुआ और 1948 में इज़राइल के गठन तक कौन-कौन सी बड़ी घटनाएं हुईं? इस वीडियो में हम समझेंगे 19वीं सदी के आखिर से 1948 तक की पूरी कहानी…. यूरोप में यहूदी-विरोधी भावना, ज़ायोनिस्ट आंदोलन, यहूदियों का फिलिस्तीन की ओर प्रवास, ओटोमन शासन, 1917 की बालफोर घोषणा, ब्रिटिश शासनादेश,

अरब-यहूदी तनाव, द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के बाद बदला अंतरराष्ट्रीय माहौल। इसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव और 14 मई 1948 को इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा तक की घटनाओं को समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिलिस्तीनी इस दौर को ‘नक़बा’ यानी तबाही क्यों कहते हैं और 1948 के बाद अरब-इज़राइल युद्ध कैसे शुरू हुआ।

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