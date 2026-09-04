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Dastan: क्या दुनिया को कंट्रोल करते हैं यहूदी?

Produced by Shubham Garg
17:00 | Updated:

दुनिया भर में यहूदियों की कुल आबादी लगभग डेढ़ करोड़ के आसपास है यानी दुनिया की कुल जनसंख्या का करीब 0.2 प्रतिशत। तुलना के लिए, अकेले भारत की जनसंख्या इनसे लगभग सौ गुना ज़्यादा है। इज़राइल की कुल जनसंख्या एक करोड़ से कम है, जिसमें यहूदी लगभग तीन-चौथाई हैं। अमेरिका में यहूदियों की संख्या लगभग साठ लाख के आसपास मानी जाती है यानी अमेरिका की कुल आबादी का दो प्रतिशत से भी कम…

Google, Facebook, Microsoft, Dell, Bloomberg… ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे और शायद ये भी सुना होगा कि इन सबके पीछे यहूदी हैं और ये भी सुना होगा कि अमेरिका की सरकार यहूदियों के इशारे पर चलती है।…अल्बर्ट आइंस्टाइन, गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज और ब्रिन, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, ओरेकल के लैरी एलिसन, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO स्टीव बाल्मर, डेल के माइकल डेल… ये सूची लंबी है।आज की ये

कहानी दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा है यहूदी धर्म और यहूदी इतिहास… कहां से शुरू हुए, कैसे बिखरे, कैसे सताए गए, कैसे टिके रहे। दूसरा हिस्सा है ये कि क्या सच में यहूदी दुनिया को नियंत्रित करते हैं…

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