Google, Facebook, Microsoft, Dell, Bloomberg… ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे और शायद ये भी सुना होगा कि इन सबके पीछे यहूदी हैं और ये भी सुना होगा कि अमेरिका की सरकार यहूदियों के इशारे पर चलती है।…अल्बर्ट आइंस्टाइन, गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज और ब्रिन, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, ओरेकल के लैरी एलिसन, माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO स्टीव बाल्मर, डेल के माइकल डेल… ये सूची लंबी है।आज की ये

कहानी दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा है यहूदी धर्म और यहूदी इतिहास… कहां से शुरू हुए, कैसे बिखरे, कैसे सताए गए, कैसे टिके रहे। दूसरा हिस्सा है ये कि क्या सच में यहूदी दुनिया को नियंत्रित करते हैं…