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Dastan: शिया और सुन्नी में कैसे बंटा इस्लाम, कर्बला जंग की पूरी कहानी?

Produced by Shubham Garg
17:00 | Updated:

इमाम हुसैन की शहादत यज़ीद के शासन के लिए एक स्थायी चुनौती बन गई। यज़ीद का देहांत कर्बला की घटना के महज तीन साल बाद हो गया, और अगले कुछ दशकों में उनके खानदान का शासन भी समाप्त हो गया। मुहर्रम की दसवीं तारीख, जिसे "आशूरा" कहा जाता है, धीरे-धीरे शोक और याद करन का दिन बन गई। भारत में इससे जुड़ी ताज़िया निकालने की परंपरा भी आई। हर साल लाखों लोग इस घटना को याद करने के लिए कर्बला की यात्रा करते हैं।

Islamic History Hindi: क्या सिर्फ एक जंग ने शिया और सुन्नी के बीच की दूरी को हमेशा के लिए बदल दिया? कर्बला की वो जंग, जिसमें इमाम हुसैन और उनके करीब 72 साथियों ने यज़ीद की विशाल सेना के सामने मुकाबला किया, इस्लामी इतिहास की सबसे भावनात्मक और निर्णायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिम

समुदाय में नेतृत्व को लेकर मतभेद कैसे शुरू हुआ, अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया की भूमिका क्या रही और आखिरकार ये घटनाएं कर्बला तक कैसे पहुंचीं।

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