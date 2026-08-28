Islamic History Hindi: क्या सिर्फ एक जंग ने शिया और सुन्नी के बीच की दूरी को हमेशा के लिए बदल दिया? कर्बला की वो जंग, जिसमें इमाम हुसैन और उनके करीब 72 साथियों ने यज़ीद की विशाल सेना के सामने मुकाबला किया, इस्लामी इतिहास की सबसे भावनात्मक और निर्णायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिम

समुदाय में नेतृत्व को लेकर मतभेद कैसे शुरू हुआ, अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया की भूमिका क्या रही और आखिरकार ये घटनाएं कर्बला तक कैसे पहुंचीं।